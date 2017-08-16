مميش يعلن تخفيض رسوم السفن لجذبها للموانئ

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إنه مكلف بجذب السفن للموانئ المصرية، وحل المشاكل التي تواجه النقل البحري.

وأضاف مميش، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الفاتورة الموحدة بالموانئ، أنه اجتمع مع الغرف الملاحية وشركات الملاحة لبحث مطالبهم.

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وأكد مميش أنه تقرر منح تخفيضات للسفن لجذبها للموانئ وزيادة أعداد الحاويات المتداولة وسفن الترانزيت وتشجيع المستثمرين على إقامة أنشطة بالموانئ المصرية.

ولفت مميش أنه سيتم تطبيق القرار كمرحلة أولى على موانئ الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس في شرق وغرب بورسعيد والسخنة والطور، مشيرا إلى أن تخفيض الرسوم لا يعني تقليل مستوى الخدمة.