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«مدبولي»: سحب 24 ألف كراسة للإسكان الاجتماعي في 5 أيام

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«مدبولي»: سحب 24 ألف كراسة للإسكان الاجتماعي في 5 أيام «مدبولي»: سحب 24 ألف كراسة للإسكان الاجتماعي في 5 أيام

التحرير

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز الوحدات السكنية بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، وأسلوب الحجز، وطريقة تحميل المستندات على الموقع الإلكتروني.

ويتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة (3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 م2) بـ22 محافظة، بنظام التمليك، موضحاً أن الحجز يبدأ يوم الأحد المقبل وحتى الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2017، وسحب كراسات الشروط يتم حاليا من مكاتب البريد في المدن والمراكز بالمحافظات المطروح بها الوحدات، ومستمر حتى نهاية وقت التقديم.

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وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه تم حتى الآن سحب 24 ألف كراسة شروط من مكاتب البريد المميكنة، في المحافظات المطروح بها الوحدات، في 5 أيام، منذ السبت الماضي، مطمئنا المواطنين بأن كل من سيطلب كراسة شروط سيحصل عليها، وتم بالفعل طبع كراسات جديدة، لتلبية مطالب الراغبين في الحجز، وهناك تنسيق تام بين صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وهيئة البريد للعمل على تغذية مكاتب البريد التي تشهد زحاما شديدا بأكبر عدد من كراسات الشروط.

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التحرير

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