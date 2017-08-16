أباح «التاتو» وترقيع غشاء البكارة.. 15 فتوى لـ«جمعة» أثارت الجدل

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لمفتي الديار المصرية السابق، الشيخ علي جمعة، العديد من المواقف السياسية والآراء في المسائل الدينية، التي جعلته يخوض مواجهات كبيرة مع آخرين، إلا أن البعض يرى أن أكثر ما صدر عنه إثارة للجدل، فتاوى نستعرضها في التقرير التالي:

الحشيش والأفيون لا ينقضان الوضوء

خلال تقديمه برنامج "الله أعلم"، أفتى "جمعة" بأن "الحشيش" و"الأفيون" لا ينقضان الوضوء، قائلًا إن السجائر والحشيش والأفيون أشياء طاهرة لا تنقض الوضوء، لكنها حرام، موضحا أنه يفضل "المضمضة" بالماء وكفى.

وذكر جمعة أن حرمانية التدخين ليست لها علاقة بنقض الوضوء، معقبًا: "الإنسان الذى يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى، فصلاته صحيحة، لا شيء فيها، والذي يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها أيضًا".

وأضاف جمعة "في حال الخمر، يجب أن يتمضمض الإنسان بالماء، لأن الخمرة شيء نجس"، واستطرد: "اللى يصلى وفى جيبه أفيون أو حشيش، صلاته صحيحة، أما إذا كان في جيبه خمرة، فصلاته باطلة، والحرمة شيء والطهارة شيء آخر".

"جمعة" والنقاب

أطلق جمعة، خلال ظهوره في أحد البرامج على قناة "اقرأ"، عام 2010، فتوى قال فيها إن الأئمة الأربعة أكدوا فرضية النقاب، لذا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، خاصة لو كانت شديدة الجمال، بقوله:

"إن المرأة تتهم في دينها، في حالة عدم ارتدائها النقاب، فلا بد أن ترتديه"، مردفًا بأنها عادة جاهلية ومن يقل غير ذلك فهو "محض خرافة".

وعقب تنصيبه مفتيا للديار المصرية، أكد خلال ظهوره على التليفزيون المصري أن النقاب مجرد عادة، وليس فرضا على المرأة ارتداؤه، مشيرًا إلى أن وجه المرأة ليس "عورة" كي تداريه.

وفي نفس الصدد، أفتى جمعة، أيضا بأن ارتداء المرأة المسلمة للنقاب في بلد أجنبي لا يصح، لأنه من غير عادة أهل البلد، الأمر الذي قد يُسبب مشكلة سياسية، مضيفًا: "حينما تسافر المرأة إلى بلد أجنبي، وتُصر على النقاب ستُسبب مشكلة سياسية، وذلك لا يصح، خاصة أن هذه القضية تم إفرازها من قبل أصوات من شرق البحر الأحمر، تقدم العادات على أنها عبادات مؤيدة بنصوص من التراث وليس من المذهب النبوي".

جواز ترقيع غشاء البكارة

أفتى جمعة خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "البيت بيتك"، بتاريخ 13 فبراير 2007، حينما كان مفتي الجمهورية آنذاك، بجواز إجراء عملية "ترقيع غشاء البكارة" للفتيات اللاتي فقدن عذريتهن لأي سبب كان، قبل الإقدام على الزواج، مؤكدا أنه "أمر مباح".

وأضاف: "الإسلام يدعو إلى الستر، وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذريتها لأي سبب كان، عملية ترقيع غشاء البكارة سيؤدي إلى سترها، فإن الإسلام يبيح ذلك".

وأكمل: "على تلك الفتاة ألا تخبر خطيبها بأنها قد فقدت عذريتها، كما أن الأمر ينطبق كذلك على المرأة الزانية، حيث لا يجوز لها أن تخبر زوجها بأنها ارتكبت جريمة الزنى"، موضحًا أن هذا يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأسرة، وبهدف مساعدة الفتيات المخطئات على التوبة والزواج، ولا يعد من قبيل الغش والخداع.

أبو الهول هو النبي إدريس

وأثار جمعة أيضا الجدل بعد تصريحه بأن تمثال "أبو الهول" الشهير، هو لنبي الله إدريس، عليه السلام، والذي كان يلقب بهرمس الهرامسة.

وقال جمعة إن كتب التاريخ ذكرت أن إدريس هو أبو الهول، كما تطلق عليه كتب التوراة أخنوخ، وإن الله أوحى إليه وخصّه بمفتاح باب النجوم، حيث إنه يعرف العلاقة بين مسارات الشمس والقمر والنجوم والأرض وحركات الكواكب.

جمعة أضاف أيضا أن "نبي الله إدريس عليه السلام، هو أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبسها، وأول من نظر فى علم النجوم وسيرها".

الاتصال بالزوجة تحسبًا لوجود رجل معها

أطلق الدكتور على جمعة في شهر أغسطس لعام 2013، فتوى بضرورة اتصال الرجل بزوجته تحسبًا لوجود رجل آخر معها فيتمكن من الانصراف، مؤكدا أن ذلك من أوامر الرسول.

وظهرت الفتوى عبر تسجيل صوتي لجمعة قال فيه: "على الرجل الاتصال بزوجته قبل الرجوع إلى المنزل، لعله يكون معها أحد الرجال، فيعطيه فرصة للانصراف، اتصل بيها يا أخويا، افرض معاها واحد خليه يمشي".

وعقب انتشار الفتوى، خرج الدكتور على جمعة لينفي هذه الفتوى، مؤكدًا أن هناك حملة من الخوارج ضده باستخدام درس ألقاه قديمًا.

الزواج دون مأذون "حلال"

"الزواج دون ورقة أو مأذون حلال"، هكذا قال على جمعة، مضيفا "للزواج فى الشريعة الإسلامية أركان يجب أن تستوفى، وطالما خلا الزواج من الموانع الشرعية فهو حلال"، وأضاف أن أحد أركان الزواج، هو القبول والإيجاب، مضيفا ضرورة أن يكون الزواج أمام اثنين من الشهود العدول، وأن تقول الزوجة ردا على طلب الزوج لها "زوّجتك نفسى".

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وأوضح أن من شروط الزواج أن يكون للزوجة ولى، أما إذا كانت بالغة وثيبًا فيمكن أن تزوج نفسها، وفقا للإمام أبى حنيفة، لافتا إلى أنه يترتب على هذا العقد "المهر"، فيتم تحديده، أو عن طريق مماثلة أقارب الزوجة أو جيرانها، مشيرًا إلى أن الزواج بالخلو من الموانع الشرعية، ودون ورقة أو مأذون، يكون حلالاً أمام الله.

"التاتو" حلال

أفتى الدكتور علي جمعة، بجواز استخدام المرأة المتزوجة لـ"التاتو" أو "الوشم" الذي يزول بعد فترة من الوقت.

وأفاد جمعة خلال برنامجه "الله أعلم" المذاع يوميا على قناة "سي بي سي"، أن حرمانية الوشم تتوقف على معارضة الزوج أو سماحه، بقوله: "الوشم ما دام بإذن الزوج فهو حلال".

النبي من مواليد برج الحمل

قال جمعة في إحدى حلقات برنامجه "الله أعلم" إن الرسول محمد (ص)، من مواليد برج الحمل، لأنه ولد فى يوم 22 أبريل، وأضاف جمعة أن النبي ولد فى آخر يوم ببرج الحمل، موضحا أنه من المصادفة أن يتم اختيار هذا اليوم يوما عالميا للحفاظ على الأرض قائلا "لعل ذلك بشرة خير للعالمين".

جواز الإفطار في "المصيف"

كما أطلق جمعة، فتوى بجواز إفطار المسافر في المصايف والرحلات، على أن يتوب إلى الله بعدها، موضحا أن المعصية المرتبطة بالسفر للمصايف لا تؤثر على حقهم في رخصة الإفطار للمسافر، لأن الرخص لا تناط بالمعصية على حسب القاعدة الشرعية.

الملكة إليزابيث من آل البيت

وعن نسب ملكة بريطانيا أفتى جمعة، خلال حديث عنه في برنامجه "الله أعلم" بأن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، من آل البيت، مشيرًا إلى أن شخصا يدعى الهاشمي هو جد إليزابيث الثانية، وأنها لم تُسلم لأن الإنجليز أرغموا جدها عنوة على التنصر.

وأضاف جمعة أن إنجلترا قديمًا كانت لا توافق على إقامة المسلمين فيها، منوهًا بأنها ألقت القبض على شخص يدعى "الهاشمي" من أهل النبي (ص)، وأرغموه على أن يترك الإسلام.

وتابع جمعة "جد الملكة كان من آل هاشم، من آل النبى يعني فكيف لم تصبح الملكة (إليزابيث) مسلمة؟ لأن جدها ترك الإسلام بسبب الضغط والقهر، كما جرى مع المسلمين المورسكين فى إسبانيا، كنا نتعرض للضرب من الشرق والغرب والفقه الذي قيل فى ذلك الوقت كان سببه هذا الضرب".

أولياء الله يزنون

جمعة، في إحدى الخطب التي ألقاها عام 2013، حينما كان المفتي، قال إن أولياء الله يزنون مثل البشر فهم ليسوا أنبياء، مستشهدًا بتلميذ الولي "مرسي أبو العباس".

وأضاف جمعة، في حديثه أنهم يدخنون ويشربون "الشيشة"، لافتًا إلى أن الدخان اختلفت به العديد من الأقوال في الدين الإسلامي.

أرواح الموتى ترى من الخميس للسبت

قال جمعة أيضًا إن أرواح الموتى "مكّنها الله من رؤية مكان دفن الجثة"، مضيفًا أن "الأرواح تكشف مكان دفن الجثة عبر حاجة تشبه ستالايت أو جوجل إيرث"، موضحًا أن "الأرواح بتشوف مكان الجثة ما بين عصر الخميس لفجر يوم السبت، ويفتح لهم نافذة مثل (جوجل إيرث)، ولو روحت ما بين يومى عصر الخميس لفجر السبت، الميت بيشوفك".

الماء تطفئ حرارة الإيمان

قال المفتي الأسبق إن الذكر يشعل القلب، ولذا فمن المحبب عدم شرب الماء فورًا بعد الذكر، لمدة ثلث ساعة، حتى تنعقد حرارة الذكر في القلب بالماء، مضيفًا: "إنه يستند في فتواه إلى أن تجربة له أثبتت أن مرددي الذكر كثيرًا إذا شربوا الماء بعد جلسة الذكر تنطفئ حرارة الذكر والإيمان في قلوبهم"، وبيَّن أن التجربة تعد أحد مصادر الفتوى؛ لأنها مستقاة من الوجود الذي هو أحد مصادر المعرفة.

طاعة السيسي من طاعة الرسول

في حواره مع برنامج «الله أعلم»، على قناة «سي بي سي»، قال «جمعة»: «من أطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد أطاع الرسول، ومن عصاه فقد عصى النبي».

وأضاف: «الرسول قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، والأمير هو رأس الدولة، اللي هو اسمه دلوقتي الرئيس السيسي».

المرأة تستطيع أن تنجب بدون رجل

اخر تلك الفتاوي كانت أمس حينما قال جمعة إنَّ الإسلام أنصف المرأة منذ قديم الأزل ولم يُهدر حقوقها، كما يدّعي البعض، موضحًا أنَّ المرأة تستطيع أن تَخرج منها الحياة، بعكس الرجل فلا يستطيع بمفرده أن يَخرج للحياة.

وأضاف جمعة خلال حواره في برنامج "والله أعلم"، على قناة "سي بي سي"، أنَّ التجارب العلمية الطبية أثبتت أن المرأة تستطيع أن تحمل وتنجب ذاتيًا، مستشهدًا بالسيدة مريم رضي الله عنها، التي أنجبت ذاتيًا دون الحاجة إلى رجل.