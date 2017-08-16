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نافاس يحتفل بالمئوية في إياب السوبر الإسباني

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نافاس يحتفل بالمئوية في إياب السوبر الإسباني نافاس يحتفل بالمئوية في إياب السوبر الإسباني

التحرير

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انضم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصفوف ريال مدريد يوم 5 أغسطس من عام 2014 بعد العروض المميزة التي قدمها مع منتخب بلاده كوستاريكا في مونديال البرازيل 2014، والأن وبعد مرور 3 سنوات يحتفل نافاس اليوم بخوضه المباراة رقم 100 له بقميص الريال حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ونجح نافاس في التتويج مع ريال مدريد بـ8 ألقاب من خلال الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا و3 في السوبر الأوروبي و2 في كأس العالم للأندية ولقب وحيد في الدوري الإسباني.

وتعاقد ريال مدريد مع نافاس كي يكون بديلًا للحارس الأساسي للفريق حينها إيكر كاسياس، ولكنه أصبح الحارس الأساسي للريال بعد رحيل كاسياس لصفوف بروتو البرتغالي.

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وفي الوقت الذي ربطت فيه العديد من التقارير الصحفية بين ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد وبين الإنتقال إلى ريال مدريد، أخبر زيدان عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب يوفنتوي، فلورنتينو بيريز بأن نافاس هو حارسه الأساسي في الفريق.

وعلى الرغم من الشكوك التي تحوم حول مستقبل نافاس مع ريال مدريد في نهاية كل موسم، إلا أن الحارس الكوستاريكي يعود ويرد على المشككين في قدراته بقوة في كل موسم، ويأمل نافاس اليوم في الفوز بلقبه التاسع مع ريال مدريد في مئويته أمام الغريم التقليدي برشلونة في السوبر الإٍسباني.

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التحرير

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