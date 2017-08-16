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جيرارد يجهض رقما جديدا لروني

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جيرارد يجهض رقما جديدا لروني جيرارد يجهض رقما جديدا لروني

التحرير

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نجح واين روني في قيادة مانشستر يونايتد الموسم الماضي فى التتويج بلقب الدوري الأوروبي، ومن ثم انضم لصفوف إيفرتون هذا الموسم الذي سيشارك في الدور التمهيدي لنفس المسابقة على أمل حجز مكان له في دور المجموعات.

ليثار التساؤل هل واين روني هو أول قائد يحقق لقب مسابقة كبرى ومن ثم يشارك في نفس المسابقة في دورها التمهيدي الموسم التالي، لتكن الإجابة بلا، كون ستيفن جيرارد سبقه في هذا الأمر من قبل من أندية الدوري الإنجليزي.

فبعد أن حقق ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2004- 2005، أنهى نفس الموسم في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، وهو مركز لا يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، حيث يتأهل للمسابقة أول 4 فرق.

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وحينها شارك ليفربول في الموسم التالي من الدور التمهيدي الأول للمسابقة بقيادة ستيفن جيرارد الذي حمل الكأس ونجح الفريق في شق طريقه عبر الأدوار التمهيدية وصولًا إلى دور المجموعات.

وشارك مع جيرارد من اللاعبين الذين توجوا باللقب أيضًا وخاضوا الدور التمهيدي في الموسم التالي كل من ستيف فينان وسامي هيبيا وتشابي ألونسو وجيمي كاراجر وجون أرن ريسه وجبريل سيسيه.

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التحرير

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