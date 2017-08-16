"التنظيم والإدارة" يصدر كتيبا تعريفيا بشأن اختيار مساعدي ومعاوني الوزراء

كتبت- ندى الخولي:

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المستشار محمد جميل، كتيبًا تعريفيًا تحت عنوان "نظام مساعدي ومعاوني الوزراء".

وقال جميل، إن الكتيب يتضمن نص قرار رئيس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 الصادر في هذا الشأن تطبيقا للمادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي أجاز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف جميل أن الكتيب يتضمن أيضًا دليلًا إجرائيًا و55 سؤالًا وجوابًا حول النظام ونموذجًا إرشاديًا لتقويم أدائهم.

وأوضح جميل، أنه يجوز للوزراء اختيار 4 مساعدين و4 معاونين كحد أقصى على أن تشغل هاتين الوظيفتين عن طريق التعاقد أو الندب الكلي أو الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد، ويكون شغل الوظائف بموجب قرار صادر عن الوزير المختص يحدد فيه مهام كل وظيفة فضلا على تولي الوزير تقويم أداء مساعديه ومعاونيه وفقًا للنموذج الذي تعده إدارة الموارد البشرية للوزارة لهذا الغرض.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الكتيب يوضح شروط شغل الوظيفتين طبقا لقرار رئيس الوزراء حيث يشترط في من يشغل وظيفة مساعد أو معاون وزير أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او بقرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص.

كما تضمنت الشروط آلا يتجاوز السن 40 عامًا بالنسبة لمعاوني الوزير وذلك عن شغل الوظيفة لأول مرة وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات والإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري، وأن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المطلوب إنجازها.

وأضاف جميل، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنشأ قاعدة بيانات بشأن شاغلي وظائف مساعدي ومعاوني الوزراء بالوزارات المختلفة، مبينًا أنه يجب على كل وزارة إخطار الجهاز قبل شغل الوظيفتين.

وأعلن جميل، أن الجهاز وضع برنامجًا لأليات تطبيق نظام مساعدي ومعاوني الوزراء بهدف إكساب القائمين على الموارد البشرية الخبرة المطلوبة في مجال تطبيق النظام وذلك من منطلق حرص الجهاز على توحيد معايير وقواعد المعاملة.

وأشار جميل إلى أنه سيتم نشر الكتيب على الموقع الإلكتروني للجهاز، معربًا عن ترحيبه بكل الأراء والمقترحات المتعلقة بهذا النظام.