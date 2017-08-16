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الطيب: رسالة الأزهر عقلانية بعيدة عن السفسطة

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مصراوي Masrawy

الطيب: رسالة الأزهر عقلانية بعيدة عن السفسطة

12:33 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الطيب: رسالة الأزهر عقلانية بعيدة عن السفسطة

الدكتور أحمد الطيب

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن جامعة الأزهر تحتضن مجموعة من العلماء المخلصين، وإن الأزهر بأبنائه المخلصين يتصدون للأقكار المتطرفة.

وأضاف الطيب، خلال كلمته بحفل تكريم أوائل كليات الجامعة، الذي عقد اليوم الأربعاء، أن رسالة الأزهر عقلانية بعيدة عن السفسطة، ويتمسك بمذهب الإمام الأشعري، ويسعى لتعليمه لأبنائه لما فيه من وسطية ودعوة إلى الخير فى كافة المجالات، موجها التحية للطلاب لتفوقهم على كافة زملائهم.

ووجة رسالة إلى الطلاب الأوائل قائلا: "اعلموا أن أزهركم وإن كان مؤسسة علمية، إلا أنه مؤسسة أخلاقية أيضا تدعو إلى خير، وهو قلعة العلم المشعة وسيظل كذلك طالما كان معبرًا عن وسطية الإسلام".

وأعرب شيخ الأزهر عن أمنياته أن يستكمل الطلاب الأوائل مرحلة الدراسات العليا، موجها نصيحة لهم "عليكم بالتعرف على التراث لتنالوا التاريخ منه وأن تربطوا ذلك بدراسة العلوم الحديثة"، مؤكدًا لأن الحضارات الغربية، لم تنهض الإ بالربط بين التاريخ القديم والحديث.

وقال الطيب، إذا أردنا التقدم فليس أمامنا إلا العمل والجهد الوفير.

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