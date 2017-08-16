ضبط صاحب مطحن وبحوزته 22 طن ملح طعام مجهول المصدر في البحيرة

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، صاحب مطحن بداخله 22 طن ملح طعام مجهولة المصدر في البحيرة.

تعود أحداث الواقعة إلى معلومات سرية وردت للواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، بقيام مالك مركز غير مرخص بطحن وتعبئة ملح الطعام، بدائرة مركز شرطة دمنهور "محافظة البحيرة" وحيازة وتجميع كميات كبيرة من ملح الطعام الخشن المعبأ داخل شكائر ليس لها مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها.

كما يقوم المتهم بإعادة طحن الملح وتعبئته داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات "بونو" خلافًا للحقيقة لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وباستهدافه تم ضبط كمية قدرها 12.415 "ملح طعام" مُعبأ داخل عبوات مختلفة الأوزان مدون عليه "بونو، وجود داي"، مُنتج نهائي، وتم ضبط 9.850 طن "ملح طعام خشن " داخل شكائر مدون عليها "النصر للملاحات" بدون مستندات، و300 كجم ملح طعام معبأ داخل شكائر مدون عليها "كريستال سولت" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

كما تم ضبط 500 عبوة فارغة، و25 رول بلاستيك مدون عليه العلامة سالفة الذكر، وماكينة تعبئة وتغليف.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.