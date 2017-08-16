أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مطحن وبحوزته 22 طن ملح طعام مجهول المصدر في البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط صاحب مطحن وبحوزته 22 طن ملح طعام مجهول المصدر في البحيرة

12:46 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

ضبط صاحب مطحن وبحوزته 22 طن ملح طعام مجهول المصدر في البحيرة

كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، صاحب مطحن بداخله 22 طن ملح طعام مجهولة المصدر في البحيرة.

تعود أحداث الواقعة إلى معلومات سرية وردت للواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، بقيام مالك مركز غير مرخص بطحن وتعبئة ملح الطعام، بدائرة مركز شرطة دمنهور "محافظة البحيرة" وحيازة وتجميع كميات كبيرة من ملح الطعام الخشن المعبأ داخل شكائر ليس لها مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها.

كما يقوم المتهم بإعادة طحن الملح وتعبئته داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات "بونو" خلافًا للحقيقة لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وباستهدافه تم ضبط كمية قدرها 12.415 "ملح طعام" مُعبأ داخل عبوات مختلفة الأوزان مدون عليه "بونو، وجود داي"، مُنتج نهائي، وتم ضبط 9.850 طن "ملح طعام خشن " داخل شكائر مدون عليها "النصر للملاحات" بدون مستندات، و300 كجم ملح طعام معبأ داخل شكائر مدون عليها "كريستال سولت" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

كما تم ضبط 500 عبوة فارغة، و25 رول بلاستيك مدون عليه العلامة سالفة الذكر، وماكينة تعبئة وتغليف.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط مالك محل تموين قبل ترويجه لـ 5 أطنان سكر بحلوان

    أخبار

  • الأمن يداهم شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر باب الشعرية –(صور)

    أخبار

  • ضبط بدال تمويني استولى على 3 أطنان سكر ببولاق أبو العلا

    أخبار

  • ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة في إمبابة

    أخبار

إعلان

e9a8da142a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)