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القبض على عاطل بحوزتة 3 آلاف قرص مخدر في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحوزتة 3 آلاف قرص مخدر في الدقهلية

12:38 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

القبض على عاطل بحوزتة 3 آلاف قرص مخدر في الدقهلية

المتهم

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على عاطل وبحوزته كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه بمركز شربين.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط مباحث مركز شربين، عن اتجار "محمد.ا"، 25 سنة، عاطل، مقيم بأرض غيث، بمدينة شربين، بالاتجار في المخدرات.

جرى استئذان النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة بقيادة الرائد محمد حسن الأرضي، رئيس مباحث مركز شربين، وبإشراف العميد محمد شرباش، رئيس المباحث الحنائية، وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم وبحوزته ثلاثة آلاف قرص مخدر من عقار الترامادول، ومبلغ مالي 150 جنيهًا وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازتة للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتة غير المشروعة، والهاتف المحمول، لتسهيل اتصالة بعملاءة، وحُرر المحضر رقم 14891 جنايات لسنة 2017، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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