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«سي إن إن»: 200 جندي أمريكي يشاركون بمناورات النجم الساطع مع مصر

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«سي إن إن»: 200 جندي أمريكي يشاركون بمناورات النجم الساطع مع مصر «سي إن إن»: 200 جندي أمريكي يشاركون بمناورات النجم الساطع مع مصر

التحرير

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ذكرت "سي إن إن"، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي سيشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تعقد كل عامين مع الجيش المصري، تسمى "النجم الساطع 2017"، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها الولايات المتحدة في التدريبات المشتركة منذ عام 2011. 

وقال جوش جاك المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة: إن "مناورات "النجم الساطع 2017" هي تدريب ثنائي لمراكز القيادة، وتمرينات ميدانية، وندوات لكبار القادة تعقد مع ".

وأوضح "جاك" أن المشاركة تقوى العلاقات العسكرية بين القوات الأمريكية وشركائنا المصريين، وهذه التدريبات تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال الاستجابة للسيناريوهات الأمنية الحديثة.

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وأعرب المتحدث عن تقديره للجيش المصري قائلًا: "نقدر الدعوة للعمل مع القوات المسلحة المصرية".

فيما صرح مسؤول عسكري أمريكي لشبكة "سى إن إن"، إن "نحو 200 جندي أمريكي سيشاركون في هذه المناورات"، غير أنه في المرة الأخيرة التي أقيمت المناورات في عام 2009، شارك نحو 1300 جندي أمريكي، وأفراد مشاة البحرية.

وأشارت "الشبكة" إلى أن المناورات المشتركة يعود تاريخها إلى أوائل الثمانينيات، بعد توقيع معاهدة "كامب ديفيد" في عهد إدارة الرئيس جيمي كارتر، وكانت تنظم كل عامين حتى عام 2012، حيث تم إلغاء التدريبات بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته مصر بعد أحداث يناير 2011، ثم ألغى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تدريبات عام 2014.

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التحرير

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