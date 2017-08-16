الجبلاية تعلن مكافأة فوز الأهلى بالكأس.. وتمد قترة القيد الأولى

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أعلن اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، عن حصول النادى الأهلى على مبلغ مليون و750 ألف جنيه مكافأة تتويجه بكأس مصر على حساب النادى المصرى البورسعيدى.

واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».

فيما سيحصل النادى المصرى البورسعيدى على 750 ألف جنيه مكافأة الوصيف، وفقا للائحة المالية لكأس مصر.

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كما قرر اتحاد الكرة، مد فترة تقديم الأندية للقائمة الأولى للاعبيها فى عملية القيد للموسم الجديد حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 أغسطس الحالى.

وكان من المقرر أن تنتهى فترة تقديم القائمة الأولى غدًا الخميس، إلا أن اتحاد كرة القدم رأى ضرورة مدها حتى يكون هناك متسعا زمنيا للأندية، خاصة أن الموسم المنقضي انتهى رسميًا أمس.