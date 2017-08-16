حلم المونديال.. كوبر يعلن قائمة الفراعنة النهائية استعدادًا لأوغندا اليوم

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يعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، اليوم الأربعاء، أسماء قائمة اللاعبين المحليين استعدادًا لأوغندا بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان قد أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن 15 لاعبًا من المحترفين بالخارج للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لأوغندا. (طالع التفاصيل)

ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

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وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.