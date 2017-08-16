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رسمياً.. دول تسمح ببيع اللحم المصنوع من الحشرات في "السوبرماركت"

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مصراوي Masrawy

رسمياً.. دول تسمح ببيع اللحم المصنوع من الحشرات في "السوبرماركت"

12:19 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

تناول اللحوم بالحشرات

كتبت- ميرا ماهر:

تختلف عادات الشعوب فيما يخص الطعام، فما نعتبره "مقرفاً" أحياناً يمكن أن يكون وجبة أساسية لشعب آخر، حيث بدأت سلسلة متاجر كبيرة سويسرية ببيع الفطائر واللحم المفروم المصنوع من الحشرات.

وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية وفقاً لبيان نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، ستطرح الفطائر واللحم المفروم، التي تشمل 31٪ على الأقل من لحم الديدان، للبيع يوم 21 أغسطس الحالي في كل من المدن التالية: جنيف، وبازل، وبرن، ولوزان، وفينترتور، ولوغانو، وزيورخ.

جاء في البيان أيضاً، أن الحشرات غنية بالمغذيات والموارد الطبيعية، كما أنها تناسب النظام الغذائي الحديث.

ويسمح القانون السويسري بيع المنتجات التي تشمل الصراصير والجراد أو الديدان ويرقات الخنافس، ولكن يحظر استيرادها من الخارج، ووفقا للقانون يجب أن تنتج هذه الحشرات محلياً، كما ينبغي أن تزرع في مكان واحد تحت إشراف خاص لأربعة أجيال قبل أن تقدم كطعام للناس.

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