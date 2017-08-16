أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

هذا ما ينتج عن استخدام "الإيموشن" في المحادثات الرسمية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هذا ما ينتج عن استخدام "الإيموشن" في المحادثات الرسمية

12:12 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

1234

كتبت- ميرا ماهر:

أصبحت الرموز التعبيرية أو "الإيموجي" هي اللغة التي غالباً ما نتحدث بها مع الآخرين، مع كثرة استخدام تطبيقات المحادثات المختلفة.

أفادت دراسة أجراها باحثون من جامعة أمستردام، أن كثرة استخدام الرموز أو "الإيموجي" التعبيرية خلال المحادثات الإلكترونية يمكن أن يؤثر سلبيًا على علاقة المستخدم بالآخرين.

ويحسب وكالة سبوتنيك الروسية نقلاً عن موقع" TheNextWeb"، وجد الباحثون أن كثرة استخدام "الإيموجي" في المحادثات الرسمية والمتعلقة بالعمل من شأنها إعطاء انطباعًا بأن مستخدمها "أحمق" أو على الأقل يشكوا من قدراته العقلية.

قالت الباحثة "إيلا جليكسون" المشاركة في الدراسة: "اكتشفنا أن الابتسامة في الرموز التعبيرية لها تأثير معاكس للابتسامة في أرض الواقع".

توصل العلماء إلى تلك النتائج بعد أن طلبوا من 549 شخصًا من 29 دولة مختلفة قراءة رسائل بريد إلكتروني متعلقة بالعمل مُرسلة من أشخاص مجهولين، وطُلب منهم بعد ذلك أن يقيِموا كفاءة الشخص المرسِل ومدى ما يتمتع به من ود، ليكتشف الباحثون أن الرموز التعبيرية تحمل انطباعًا سلبيًا عن المرسل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمريكية تطلب إجازة من العمل لسبب غريب.. فكان هذا رد مديرها

    هو وهي

  • تعرف على أغرب وظيفة في العالم.. "متذوق الماء"

    هو وهي

  • قبل أن تبدأ بمشروعك الخاص.. عليك التعرف على 5 خطوات

    هو وهي

  • بالصور- عامل نظافة يتقاضى 250 ألف دولار سنوياً!

    هو وهي

إعلان

969635d47b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية

تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر

تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر

شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر

تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر