قبول 60 طالب في نظام الدمج بمدارس الغربية

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الغربية – مروة شاهين:

وافقت لجنة قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية للدراسة بنظام الدمج بمدارس التعليم الفني بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، على قبول 60 طالبًا وطالبة للدراسة بنظام الدمج، موزعين على حسب نوع الأعاقة المناسبة لهم وفق القرار الوزارى 229 لسنة 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة قبول الحاصلين على الإعدادية بنظام الدمج بقاعة الاجتماعات بمدرسة طنطا الفندقية المتقدمة، بحضور مدير عام التعليم الفنى بمديرية التعليم بالغربية وأعضاء من التعليم الفني والتربية الخاصة والتربية الاجتماعية والنفسية والتأمين الصحي.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل، يوم الأحد المقبل، للطلاب الذين تم تسجيل بياناتهم بإدارة التربية الخاصة مسبقًا.