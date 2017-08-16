أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

قبول 60 طالب في نظام الدمج بمدارس الغربية

Google+ Print
قبول 60 طالب في نظام الدمج بمدارس الغربية قبول 60 طالب في نظام الدمج بمدارس الغربية

مصراوي Masrawy

قبول 60 طالب في نظام الدمج بمدارس الغربية

12:24 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

الغربية – مروة شاهين:

وافقت لجنة قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية للدراسة بنظام الدمج بمدارس التعليم الفني بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، على قبول 60 طالبًا وطالبة للدراسة بنظام الدمج، موزعين على حسب نوع الأعاقة المناسبة لهم وفق القرار الوزارى 229 لسنة 2016.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة قبول الحاصلين على الإعدادية بنظام الدمج بقاعة الاجتماعات بمدرسة طنطا الفندقية المتقدمة، بحضور مدير عام التعليم الفنى بمديرية التعليم بالغربية وأعضاء من التعليم الفني والتربية الخاصة والتربية الاجتماعية والنفسية والتأمين الصحي.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل، يوم الأحد المقبل، للطلاب الذين تم تسجيل بياناتهم بإدارة التربية الخاصة مسبقًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية

تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر

تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر

شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر

تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر