ضبط مالك محل تموين قبل ترويجه لـ 5 أطنان سكر بحلوان

كتب - علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين، في ضبط مالك بدالة تموينية استولى على ٥ أطنان سكر و١٨٠٠ عبوة زيت في حلوان.

وكانت قد وردت معلومات سرية إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام مالك محل بدالة تموينية بمزاولة نشاطه الإجرامي؛ بالاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، بحيازة وتخزين كميات كبيرة من السكر، وزيت الطعام المُخصص ربطًا على البطاقات التموينية بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بمخزن سري بدائرة قسم شرطة حلوان، للإتجار بها بالسوق السوداء.

واستهدف ضباط الإدارة، في حملة تموينية المحل المشار إليه، تم ضبط، 5 أطنان سكر تمويني مدون عليها "بلدنا" مُخصص ربطًا على البطاقات التموينية، 1800 عبوة زيت تمويني مدون عليها "كهرمان" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية؛ قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.