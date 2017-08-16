أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط مالك محل تموين قبل ترويجه لـ 5 أطنان سكر بحلوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط مالك محل تموين قبل ترويجه لـ 5 أطنان سكر بحلوان

12:28 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

ضبط مالك محل تموين قبل ترويجه لـ 5 أطنان سكر بحلوان

كتب - علاء عمران:

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة ، في ضبط مالك بدالة تموينية استولى على ٥ أطنان سكر و١٨٠٠ عبوة زيت في حلوان.

وكانت قد وردت معلومات سرية إلى اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، مفادها قيام مالك محل بدالة تموينية بمزاولة نشاطه الإجرامي؛ بالاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، بحيازة وتخزين كميات كبيرة من السكر، وزيت الطعام المُخصص ربطًا على البطاقات التموينية بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بمخزن سري بدائرة قسم شرطة حلوان، للإتجار بها بالسوق السوداء.

واستهدف ضباط الإدارة، في حملة تموينية المحل المشار إليه، تم ضبط، 5 أطنان سكر تمويني مدون عليها "بلدنا" مُخصص ربطًا على البطاقات التموينية، 1800 عبوة زيت تمويني مدون عليها "كهرمان" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية؛ قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأمن يداهم شركة لبيع المنظفات مجهولة المصدر باب الشعرية –(صور)

    أخبار

  • ضبط بدال تمويني استولى على 3 أطنان سكر ببولاق أبو العلا

    أخبار

  • ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة داخل مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة في إمبابة

    أخبار

  • إحباط ترويج 35 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بأسواق القاهرة

    أخبار

إعلان

b813e9bc91.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)

التموين عن أوكازيون الصيف: نراقب الأسواق للتأكد من الخصومات (فيديو)