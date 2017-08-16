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مبادرة لرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 2000 جنيه

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مصراوي Masrawy

مبادرة لرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 2000 جنيه

12:29 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

مبادرة لرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 2000 جنيه

كتبت - نورا ممدوح:
كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن طرح مبادرة لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى ألفي جنيه.
وقال سعفان في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، إنه تم بدء التشاور مع اتحادات أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدني لرواتب العاملين بالقطاع الخاص، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأوضح سعفان، أنه تم التواصل مع اتحاد المستثمرين، واقترح رئيس الاتحاد محمد فريد خميس، أن يكون الحد الادني للأجور بالقطاع الخاص يبدأ من ٢٠٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال مناقشة المبادرة مع اتحادات أصحاب الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "إذا تمكنا من الاتفاق مع جميع الاتحادات على إقرار هذا المبلغ سيكون أمر جيد للعاملين بالقطاع الخاص"، لافتا إلى أنه لم يُحدد حتى الآن موعد استكمال المشاورات مع الاتحادات المعنية.

من جانبه قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه لابد من انعقاد اللجنة العليا للأجور، لوضع حد أدني عادل للأجور للعاملين في القطاع الخاص، قائلا "1200 جنيه متعملش حاجة مع الناس".

وأكد المراغي لمصراوي أن اتحاد العمال يؤيد مبادرة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وقال محمد وهب الله، أمين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "إحنا مع رفع الحد الأدنى للأجور وننتظر أن تتخذ المبادرة طريقها إلى النور ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

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