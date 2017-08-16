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وزير الصحة: افتتاح مصنع اللقاحات والأمصال حلم وتحقق (فيديو)

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وزير الصحة: افتتاح مصنع اللقاحات والأمصال حلم وتحقق (فيديو) وزير الصحة: افتتاح مصنع اللقاحات والأمصال حلم وتحقق (فيديو)

التحرير

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أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزيرالصحة، أن افتتاح أكبر مصنع في الشرق الأوسط "ايجيفاك" لتصنيع اللقاحات والأمصال، كان حلما وتحقق.

وأضاف عماد الدين، خلال تصريحات لفضائية "أون لايف": "ايجيفاك" أول مصنع بالشرق الأوسط لإنتاج الأمصال واللقاحات ويعد أكبر قلعة صناعية تم الانتهاء من إنشائها على مدار الــ 24 شهرا الماضية".

وأوضح الوزير أنه تم إنشاء المصنع بناء على توجيهات الرئيس بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية وفي مقدمتها الأمصال، حيث يعمل المصنع بطاقة إنتاجية 8 ملايين و640 ألف أمبول و4 ملايين و320 ألف فيال شهريا، ما يسد احتياجات السوق المحلي ويحقق فائضًا كبيرًا للتصدير إلى إفريقيا.

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التحرير

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