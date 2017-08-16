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الأرصاد: تحسن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

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الأرصاد: تحسن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو) الأرصاد: تحسن درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية تشهد تحسنا في درجات الحرارة منذ أمس، موضحا أن تحسن درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا " المذاع على الفضائية المصرية: "طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جاف على جنوب البلاد".

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة، العظمى 37 والصغرى 26، الإسكندرية 31/25، مرسى مطروح 24/31، بورسعيد 32/ 26، شرم الشيخ 37/ 29، سانت كاترين 34/ 19، طابا 42/ 28، الغردقة 39/ 29، الأقصر 42/ 28، وأسوان 44/ 29.

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التحرير

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