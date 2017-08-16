والي: رحلة السيسي لإفريقيا تفتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى هناك

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قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدول الجوار الإفريقي، تنزانيا، ورواندا، والجابون، وتشاد، تعد خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وتحسين التواجد المصري في إفريقيا، باعتبارها أحد مقتضيات المرحلة الراهنة.

وأضاف، اليوم، الأربعاء أن تلك الخطوة تدعم التجارة البينية مع إفريقيا بالإضافة لسهولة مرور المنتجات والسلع من وإلي القارة السمراء، مما يشجع حركة الصادرات المصرية، موضحا أن السوق الإفريقي يعد مفتوحا، وأن تلك العلاقات ينبغي أن تكون متوازنة أكثر مما عليه في العلاقات الدولية الأخرى.

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وأوضح أن تلك التوجهات تدعم مناخ الاستثمار بالتزامن مع إقرار قانون الاستثمار الجديد، وتوفير بيئة أعمال مواتية داخل مصر لجذب المستثمرين الأجانب للدولة، وأشار إلى أن مصر ستخرج من هذه الزيارة محققة كافة أهدافها المنشودة، موضحا أن مصر تحتاج في الفترة المقبلة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع دول إفريقيا، للاستفادة من مواردها الطبيعية.