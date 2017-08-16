أخبار عاجلة

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو" -
"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل" -
رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار) -
4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم -
المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة متفجرات في المرج -
الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "الحشيش مش بتاعي والسبب خناقة" -
قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم -
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحرير سائق "توك توك" من "الخطف" بعد احتجازه وسرقته بالإكراه في أسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحرير سائق "توك توك" من "الخطف" بعد احتجازه وسرقته بالإكراه في أسيوط

12:23 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

أسيوط - أسامة صديق:

حرر ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، شخصًا، وضبطوا 4 آخرين، بتهمة احتجازه بمنطقة زراعات بمركز ديروط، وسرقة "التوك توك" الذي يعمل عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيه بلاغٍ من أحد الأشخاص ويدعى "ع.س.ر."، 30 عامًا حاصل على مؤهل متوسط، ومقيم بقرية صنبو بديروط، باصطحاب 4 أشخاص "ع.ج.ا"، 17 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات الناحية، لتوصيلهم ثم قاموا بخطفه وسرقته تحت تهديد السلاح داخل الزراعات بناحية قرية ببلاو بدائرة المركز مستغلين تعطل التوك توك قيادته.

أرشد صاحب البلاغ الضباط عن مكان احتجاز المجني عليه، فتم ضبط مرتكبي الواقعة وهم "ع.م.ع"، 18سنة، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و6 طلقات، و"أ.ع.م"، 18 سنة دون عمل، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع وو"ر.ع.م"، 25 سنة، عاطل، وبحوزته خزينة طبنجة فارغة و" هـ.ع.م"، 27 سنة دون عمل، وجميعهم مقيمين بعزبة عبد العليم التابعة لمركز ديروط.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة لاعتقادهم بأن المجني عليه لص لكثرة تردده عليهم أكثر من مرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمن الوادي الجديد يخطر أسيوط بغلق طريق الفرافرة للبحث عن مسلحين

    أخبار

  • على خلفية اشتباكات قنا.. تشديدات أمنية في أسيوط

    أخبار

  • ضبط 16 هاتف نقال بحوزة محتجزين بمركز شرطة أبنوب

    أخبار

  • تغيير 6 من مأموري المراكز وأقسام الشرطة في أسيوط

    أخبار

إعلان

e95ef3d5cf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو"

بالصور- صحيفة برتغالية: قصة حب بين "أبوهشيمة" وشقيقة "رونالدو"

"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

"عرفان وعامر".. يصلان مجلس الوزراء للقاء "إسماعيل"

رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار)

رئيس جامعة الأزهر: النقاب حرية شخصية.. وهذا سبب غيابنا عن التكريم في عيد العلم (حوار)

4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم

4 قيادات بالصحة يجتمعون مع وفد الصيادلة لحل مشاكلهم