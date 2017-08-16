تحرير سائق "توك توك" من "الخطف" بعد احتجازه وسرقته بالإكراه في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

حرر ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، شخصًا، وضبطوا 4 آخرين، بتهمة احتجازه بمنطقة زراعات بمركز ديروط، وسرقة "التوك توك" الذي يعمل عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيه بلاغٍ من أحد الأشخاص ويدعى "ع.س.ر."، 30 عامًا حاصل على مؤهل متوسط، ومقيم بقرية صنبو بديروط، باصطحاب 4 أشخاص "ع.ج.ا"، 17 سنة، سائق توك توك، ومقيم بذات الناحية، لتوصيلهم ثم قاموا بخطفه وسرقته تحت تهديد السلاح داخل الزراعات بناحية قرية ببلاو بدائرة المركز مستغلين تعطل التوك توك قيادته.

أرشد صاحب البلاغ الضباط عن مكان احتجاز المجني عليه، فتم ضبط مرتكبي الواقعة وهم "ع.م.ع"، 18سنة، عاطل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و6 طلقات، و"أ.ع.م"، 18 سنة دون عمل، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع وو"ر.ع.م"، 25 سنة، عاطل، وبحوزته خزينة طبنجة فارغة و" هـ.ع.م"، 27 سنة دون عمل، وجميعهم مقيمين بعزبة عبد العليم التابعة لمركز ديروط.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة لاعتقادهم بأن المجني عليه لص لكثرة تردده عليهم أكثر من مرة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.