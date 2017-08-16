قرقاش: أزمة قطر مع جارها ومحيطها.. وخطابها السياسي حبيس التواصل

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

قال وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الثلاثاء، إن "الخطاب السياسي القطري حبيس التواصل مع محازبيه ودفاعي في الغرب عبر فرق مستشاريه"، مؤكدًا أن "أزمة قطر مع جارها ومحيطها، وهو ما على الدوحة أن تدركه، وعاجلًا".

وأكّد، في تغريدات كتبها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ما وصفه بـ"إعلام الصمود والتحدّي" من الدوحة لا يستوي مع ملكية وراثية تُشبه مُحيطها، مشددًا على أن "عليها التعايش معه".

وتابع: "فصل مؤسف حين تقود الأوهام الوقائع والحقائق".

ودخلت أزمة قطع أربع دول عربية (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) علاقاتها مع قطر شهرها الثالث، وسط أجواء من الضبابية والاحتقان، تفتقر إلى ما يُنبّئ بانفراجة قريبة للأزمة.