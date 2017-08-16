«الإسكان» للمواطنين: لا داعي للتزاحم على كراسات الشروط (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إنه تم بيع كراسات شروط لربع عدد الوحدات المطروحة لمشروع سكن مصر، موضحًا أن الحجز مستمر حتى 5 أكتوبر.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز": "تم بيع 8463 كراسة شروط لمشروع سكن مصر في اليوم الأول من الطرح"، موضحا أن الوحدات مساحتها 115 مترًا مربعًا في القاهرة الجديدة والعبور وبدر ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة.

ووجه يونس حديثه للمواطنين، قائلا: "لاتوجد أي ميزة في سحب الكراسات والتقديم مبكرًا، وباب التقديم مفتوح حتى يوم 5 أكتوبر القادم"، مشيرا إلى أنه سيتم الحصول على الشقة من خلال القرعة العلنية دون مفاضلة بأسبقية الحجز فلا داعي للتزاحم والتشابك على أبواب البنوك.

شاهد أيضا

وتابع: "يشترط أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا وليس شركة وألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يحق للأسرة الواحدة الحجز في أكثر من وحدة، وألا يكون سبق لهم الحصول على وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى".