مقتل 9 من الشرطة العراقية و4 انتحاريين في هجوم شمال بيجي

تكريت، العراق (د ب أ)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين اليوم الأربعاء مقتل تسعة من رجال الشرطة الاتحادية واربعة انتحاريين من عناصر تنظيم داعش في هجوم لهم على مقرات أمنية شمال قضاء بيجي، 220 كم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن" عددا من الانتحاريين تسللوا الى مقرات أمنية في منطقة( 600 دار )شمالي بيجي واشتبكوا مع عناصر الشرطة ما اسفر عن مقتل تسعة من رجال الشرطة الاتحادية وأربعة انتحاريين وسقوط جرحى بين رجال الشرطة في حصيلة اولية".

وأشار المصدر إلى ان الاشتباكات مستمرة مع الانتحاريين قرب أحد المقرات الامنية".

وكان مصدر أمني في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين أفاد بأن اشتباكات "عنيفة" اندلعت بين عناصر تنظيم داعش وقوات البيشمركة غرب القضاء، مشيرا الى سقوط قتلى وجرحى من التنظيم.

وتشهد مناطق غرب طوزخورماتو (75 كلم شرق محافظة صلاح الدين) هجمات وعمليات تسلل ينفذها عناصر داعش بين الحين والآخر.