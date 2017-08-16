محافظ كفر الشيخ يوافق على إنشاء مدينة الإبراهيمية الجديدة بدسوق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وافق اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، على المذكرة التي تقدم بها اللواء حمدي الحشاش، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، بإقامة مدينة سكنية للشباب، تحمل اسم "الإبراهيمية الجديدة"، على مساحة 15 فدانًا، بمنطقة تل الضبعة بقرية الجربة، بنطاق الوحدة المحلية لقرية شابة.

وأكد المحاسب محمد عبد الرحمن الشهاوى، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن المدينة السكنية الجديدة للشباب ستشمل ملعبًا خماسيًا ومدرسة تجريبية ومدرسة لغات دولية، لتصبح أول مدينة متكاملة بها كل الخدمات الضرورية، والترفيهية، لشباب المحافظة.

في السياق ذاته، قال اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، إنه سبق تخصيص مساحة 15 ألف متر، لإقامة ملعب كرة قدم خماسي، بالقرار رقم 463 لسنة 2014، وكذلك تخصيص مساحة 4 آلاف متر، لإقامة مدرسة تجريبية بالقرار رقم 1598 لسنة 2014، بمنطقة تل الضبعة المقرر إنشاء المدينة السكنية بها، ولم ينفذ هذين القرارين.

وأوضح "الحشاش" أن أسباب عدم التنفيذ تعود إلى اعتراض المجلس الأعلى للآثار، على أعمال فصل مساحة 15 فدانًا، من منطقة تل الضبعة، بحجة عدم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، بإخراج هذه المساحة، من التلال الأثرية، فيما سددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، الرسوم المقررة، لمديرية المساحة بكفر الشيخ، بتاريخ 28 نوفمبر 2016، بشأن فصل هذه المساحة من التلال الأثرية.

وأوضح مساعد محافظ كفر الشيخ، أنه بعد عرض مذكرة على اللواء السيد نصر، تتضمن بنودها ما سبق، وافق على تنفيذ القرارين المذكورين الخاصين ببناء ملعب كرة قدم خماسي ومدرسة تجريبية للغات، ويضاف لهما بناء مدرسة أخرى تكون دولية للغات، ومدينة سكنية للشباب على باقى المساحة المتبقية ضمن مساحة 15 فدانًا.