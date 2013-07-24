حزب المؤتمر بالإسكندرية: سنشارك الجمعة لتوجيه رسالة للعالم الخارجى

أكد حسام عيسى، المتحدث الإعلامى باسم حزب المؤتمر بالإسكندرية، على أن الحزب يؤيد خطاب الفريق "السيسى" جملة وتفصيلا، ويدعو المواطنين إلى الاحتشاد فى كافة ميادين الجمهورية، لتوجيه رسالة قوية إلى العالم الخارجى للتأكيد على القول الفصل فى 30 يوينو بثورة ضد "مرسى" وإزاحة النظام السابق بغير رجعة.

كما أكد على أن الحزب يؤيد المصالحة الوطنية بين جميع أطراف وفصائل المجتمع باستثناء من تلوثت أيديهم بالدماء، مطالبا بالمصالحة مع جميع أطياف المجتمع بغض النظر عن اليمين المتطرف الملطخة أيديهم بدماء المصريين الذكية.

وناشد مؤسسة الرئاسة أن توجه الدعوة لحضور مؤتمر المصالحة إلى جميع الأحزاب، والتى شاركت فى جبهة الإنقاذ والأحزاب الأخرى التى كان لها دور فى الثورة منذ بدايتها.