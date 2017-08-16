انتفاضة برشلونة أمام توهج الملكي في إياب السوبر الإسباني

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يشهد اليوم الأربعاء مواجهة إياب كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد، وبرشلونة الذي سيحاول الانتفاضة بعد أن خسر ذهابا على أرضه 3-1.

الروح المعنوية لها عامل كبير في الساحرة المستديرة، ومعنويات الميرينجي في السماء حاليا على عكس البرسا، وهو ما يعكسه كأس السوبر الإسباني الذي يمثل فرصة للنادي الكتالوني لكي يستفيق من خسارته لنجمه البرازيلي نيمار، الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولكن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، ولاعبيه لن يجعلوا الأمر سهلا بالنسبة للفريق الكتالوني رغم أن الملكي خسر آخر كلاسيكو على ملعب البرنابيو في اللحظة الأخيرة بثلاثة أهداف لهدفين الموسم الماضي.

برشلونة الذي يقوده مدرب جديد هذا الموسم هو إرنستو فالفيردي والذي لا يعد في أفضل حالاته، سيحاول تحقيق الفوز في لقاء الغد بينما سيسعى الريال هو الآخر للانتصار لكي يتوج بثاني ألقابه هذا الموسم بعد كأس السوبر الأوروبي، على أمل الفوز بالسداسية التي ربما تبدو صعبة المنال.

ويقام كلاسيكو إياب السوبر الإسباني وسط الجدل المثار حول واقعة طرد نجم الريال، كريستيانو رونالدو، ودفعه لحكم مباراة الذهاب مما جعله يعاقب بإيقاف إجمالي خمس مباريات.

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وفي ظل التغييرات في التشكيلة التي يجريها زيدان، يمكن أن يشارك ناتشو فرنانديز أو تيو في الدفاع، وأن يعود لوكا مودريتش، بينما تتركز الأنظار على كريم بنزيمة وجاريث بيل في ظل تراجع مستواهما، وزيادة المطالبات لهما بالتهديف.

كما ستركز الجماهير في اللقاء على الأداء التحكيمي بعد ما حدث في الذهاب، علما بأن خوسيه ماريا سانشيز هو من سيدير اللقاء.

ويحاول برشلونة إبرام صفقات جديدة لتعويض مكان نيمار، ولكنه حتى الآن لم يضم سوى البرازيلي باولينيو الذي سيتم تقديمه رسميا بعد غد الخميس.

ويتوقع أن يسعى البرسا للهجوم في لقاء غد، في وقت ينتظر فيه أن يفكر فالفيردي في أولى مبارياته بالليجا يوم السبت المقبل أمام ريال بيتيس في الكامب نو وهو يضع تشكيلة إياب السوبر الإسباني.

ويمكن أن يدفع فالفيردي بماسكيرانو كبديل لأومتيتي في قلب الدفاع، وسيميدو محل فيدال في مركز الظهير الأيمن، وبسيرجي روبرتو أو أندريه جوميز في خط الوسط بدلا من راكيتيتش، وأن يشرك دنيس سواريز محل دولوفيو الذي لم ينجح خلال لقاء الذهاب في تعويض نيمار.