بعد غياب 8 أشهر.. «جوندوجان» يعود من جديد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عاد الألماني إلكاي جوندوجان، للعب مع مانشستر سيتي في لقاء ودي أمام جيرونا في إسبانيا، أمس الثلاثاء، بعدما غاب ثمانية أشهر بسبب الإصابة.

وخسر مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا 0-1 على جيرونا، وشارك جوندوجان صاحب الـ26 عامًا كبديل في الدقيقة 71.

شاهد أيضا

وربما يدخل لاعب الوسط الألماني، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة أمام واتفورد في ديسمبر الماضي، في منافسة على مكان في تشكيلة السيتي أمام إيفرتون، في الجولة الثانية للدوري يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي تغلب على برايتون آند هوف ألبيون، بنتيجة (2-0)، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي.