تعرف على أرقام المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2016-2017، والتي شهدت تواجد الثلاثي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد وليونيل ميسي من برشلونة وجيانلويجي بوفون من يوفينتوس.

ومن المُقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 24 أغسطس الحالي، في مدينة موناكو الفرنسية، عقب إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

فيما جاءت قائمة اللاعبين الذين يشكلون بقية العشرة الأوائل هم: (لوكا مودريتش - توني كروس - ديبالا - سيرجيو راموس - مبابي - ليفاندوفسكي - إبراهيموفيتش).

واستعرض موقع "اليويفا" أبرز أرقام الثلاثي المرشح للفوز بالجائزة كالآتي:

1- كريستيانو رونالدو

يعد اللاعب البرتغالي الأوفر حظًا للفوز بالجائزة هذا العام والاحتفاظ بالجائزة التي توج بها العام الماضي، وذلك بعدما قاد ريال مدريد إلى تحقيق ثنائية الدوري ودوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 59 عامًا، وأصبح الريال أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال في العصر الحديث.

وإلى جانب الدوري ودوري الأبطال، توج رونالدو مع ريال مدريد الموسم الماضي بلقب كأس العالم للأندية، وخاض 29 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 6 أهداف، وفي دوري أبطال أوروبا لعب 13 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 6 آخرين.

ودخل رونالدو في القائمة النهائية لأحسن لاعب في أوروبا، وذلك بفضل المستوى المميز الذي قدمه الموسم الماضي بعدما تغير مركزه من الجناح إلى قلب الهجوم، الأمر الذي أسفر عن تسجيله هاتريك في شباك بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهاتريك آخر في شباك أتلتيكو مدريد في نصف النهائي قبل أن يسجل ثنائية في المباراة النهائية أمام يوفنتوس.

كما سجل اللاعب البرتغالي 6 أهداف في آخر 4 مباريات خاضها الريال في الدوري الإسباني، الأمر الذي ساعد الريال على التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2012.

وأتت أفضل لحظات رونالدو الموسم الماضي عند التتويج بلقب كأس العالم للأندية على حساب كاشيما أنتلرز الياباني، عندما أصبح أول في تاريخ المسابقة يسجل هاتريك في المباراة النهائية للبطولة، وأصبح حينها الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 5 أهداف مناصفة مع ليونيل ميسي ولويس سواريز، وهو الرقم الذي يمكنه تحطيمه في شهر ديسمبر المقبل عندما يشارك من جديد في البطولة.

كما تألق رونالدو بشدة في شهر أبريل الماضي عندما أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في المسابقات الأوروبية، ومن ثم أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في دوري أبطال أوروبا خلال نفس الشهر.

2- ليونيل ميسي

يأمل ليونيل ميسي في استعادة الجائزة التي توج بها عامي 2011 و2015، وذلك في عودته للقائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة والتي غاب عنها الموسم الماضي.

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ولم يتوج اللاعب الأرجنتيني سوى بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، وبشكل عام خاض 34 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالها 37 هدفًا وصنع 9 أهداف، وفي دوري الأبطال شارك في 9 مباريات سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين آخرين.

ونجح ميسي خلال الموسم الماضي في تصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني، وقدم لمحات رائعة في دوري أبطال أوروبا من خلال تسجيل الهاتريك في شباك مانشستر سيتي وسيلتك، وساهم في الريمونتادا التاريخية في دور الـ16 من المسابقة بعد التغلب على باريس سان جيرمان 6-1 عقب خسارة لقاء الذهاب في فرنسا برباعية نظيفة.

وأتت أفضل لحظات ميسي الموسم الماضي عندما سجل ثنائية في شباك ريال مدريد في الكلاسيكو على ملعب البيرنابيو في لقاء الدور الثاني من الدوري الإسباني، ونجح ميسي في أن يتخطى معدله التهديفي أكثر من هدف في المباراة الواحدة في الدوري الإٍسباني ودوري أبطال أوروبا.

3- جيانلويجي بوفون

قدم الحارس الإيطالي المخضرم مستويات مميزة للغاية مع يوفنتوس الموسم الماضي أهلته للدخول في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجائزة، وذلك بعدما خاض 30 مباراة في الدوري الإيطالي نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 13 مباراة، وخاض 12 مباراة في دوري الأبطال وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات منها.

ونجح الحارس البالغ من العمر 39 عامًا في الفوز بثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وطوال مشوار دوري الأبطال لم تسكن شباكه سوى 3 أهداف حتى المباراة النهائية التي خسرها أمام ريال مدريد بنتيجة 4-1.

وأتت أفضل لحظات بوفون الموسم الماضي في مباراة ليون في دور المجموعات عندما تصدى لركلة جزاء أمام ألكساندر لاكازيت، إلى جانب عرضه القوي في إياب ربع النهائي أمام برشلونة في الكامب نو عندما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

التاريخ

توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا ليونيل ميسي مرتين عامي 2011 و2015 كما توج كريستيانو رونالدو بالجائزة مرتين أيضًا عامي 2014 و2016، بينما توج أندريس إنيستا بالجائزة مرة واحدة عام 2012 وكذك الحال مع فرانك ريبيري الذي توج بها عام 2013.