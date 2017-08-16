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طريقتان لتحويل المانجو الخضراء إلى ناضجة.. أحدهما بـ "الأرز"

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مصراوي Masrawy

طريقتان لتحويل المانجو الخضراء إلى ناضجة.. أحدهما بـ "الأرز"

11:58 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

حيلتين لنضج المانجو الخضراء خلال يوم واحد.. أحدهم

كتب- هشام عواض:

يتهافت الكثير منا في الفترة الحالية على شراء المانجو، لكن هناك البعض ممن هم قليلي الخبرة في الشراء قد يشترون "المانجو" غير الناضجة، وهو ما يجعل الشخص يفكر في كيفية علاج مشكلة إنضاج المانجو بشكل سريع.

وهناك طريقتين لإنضاج المانجو، ذكرها موقع "onegreenplanet"، المختص بمجال الزراعة والفاكهة، أحدها تعتمد على الأرز والأخرى على أكياس النايلون.

ضع حبات من المانجو الناضجة مع حبات أخرى غير ناضجة في كيس نايلون وأغلقه بإحكام، ثم اتركه لنصف يوم وسوف تجد أن الحبات غير الناضجة أصبحت جاهزة لتناولها، وللحصول على نتيجة أفضل اترك الكيس مغلق لمدة يوم كامل.

وهناك طريقة أخرى تعتمد على الأرز، وذلك بوضع المانجو غير الناضجة داخل وعاء يحتوي على الأرز غير المطهو ثم تغطيته بالنايلون اللاصق وتركها لمدة يوم كامل، حتى تصبح ناضجة.

 

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