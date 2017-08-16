وزير الإسكان يوجه نصيحة لراغبي الحجز بسكن مصر: "أول يوم زي آخر يوم"

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حصيلة اليوم الأول لبيع كراسات شروط حجز وحدات مشروع "سكن مصر"، بلغت 8463 كراسة في فروع بنك التعمير والإسكان الـ8 التي تم الإعلان عنها.

وأكد الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لا مميزات مطلقاً لسحب كراسات الشروط أو التقديم ودفع مقدمات الحجز مبكراً، وأن من يسحب الكراسة أو يدفع في اليوم الأول مثل من يسحب أو يدفع في اليوم الأخير، وسيتم إجراء قرعة علنية يدوية بين المتقدمين لتحديد من سيحصل على الوحدات، وبالتالي لا داعي للتزاحم على فروع بنك التعمير والإسكان المختلفة، ولا داعي للقلق من نفاد كراسات الشروط، فهناك تعليمات بطباعة كراسات شروط جديدة فى حالة نفاد الكراسات الموجودة حالياً بأفرع البنوك، وكل من سيطلب شراء كراسة شروط للتقدم للحجز سيحصل عليها.

وأشار مدبولي، إلى أنه بدأ أمس الثلاثاء 15/8/2017، سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة)، من الفروع التالية لبنك التعمير والإسكان: فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – 2 أول شارع عباس العقاد، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة 22، 23، وفرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك25 طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة 14، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة 33 – المجاورة الثانية – شرق النيل، وذلك خلال أيام العمل الرسمية للبنك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.

وأضاف أنه سيتم استقبال الراغبين في الحجز ابتداء من 10/9/2017 وحتى 5/10/2017 لتقديم استمارة الحجز بعد استيفائها، وسداد مبلغ جدية الحجز، لدي جميع فروع البنك، حيث ستكون جميع فروع البنك قد انتهت من حجز أراضي القرعة، وتكون جاهزة لاستقبال حاجزي "سكن مصر"، وذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً.