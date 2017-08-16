ضبط سائق نصب على 19 شخصًا وأوهمهم بتوفير عقود عمل لهم في ليبيا

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، سائقًا احترف النصب على راغبي العمل الخارج، وتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى قدرته على تسفيرهم بالخارج وتوفير فرص عمل لهم.

وردت معلومات لمباحث مركز شرطة دمنهور، بنصب "ص.ا.م"، 20 عامًا، سائق ومقيم زرقون، دائرة المركز على مواطنين من راغبي السفر للعمل بالخارج، وإيهامهم بتوفير عقود عمل لهم لدى الشركات العاملة بدولة ليبيا.

ضبطت قوات الأمن المتهم بمسكنه، وبحوزته 19 جواز سفر لمواطنين، وجوازي سفر خاصين به، و17 إيصال أمانة بأسماء مختلفة، و21 بصمة خاتم أكلاشيه لشركات عمل متعددة بدولة ليبيا.

بمواجهته اعترف باصطناع عقود عمل منسوب صدورها للجهات الرسمية الليبية، ممهورة بخاتم لشركات وهمية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وباستدعاء شخصين من أصحاب الجوازات المضبوطة، أقرا بمضمون ما جاء بالتحريات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.