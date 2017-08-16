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البورصة تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات

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البورصة تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات البورصة تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات

التحرير

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات مصرية وعربية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13147.66 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.57 % ليصل إلى مستوى 700.48 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.21 % ليصل إلى مستوى 1571.63 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 12.18 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 15.3 مليون جنيه.

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التحرير

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