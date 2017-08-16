أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

صباح الكلاسيكو - توقعات "ساجد خالد" لتشكيل ريالد مدريد وبرشلونة في إياب كلاسيكو الأرض

Google+ Print
مواضيع متعلقة
صباح الكلاسيكو - ساجد خالد: لم نرى برشلونة في مباراة الأمس .. وزيدان فاجئ الجميع

صباح الكلاسيكو - ساجد خالد: لم نرى برشلونة في مباراة الأمس .. وزيدان فاجئ الجميع

صباح الكلاسيكو - ساجد خالد: زيدان استطاع خلق بدائل تعوض غياب رونالدو

صباح الكلاسيكو - ساجد خالد: زيدان استطاع خلق بدائل تعوض غياب رونالدو

صباح الكلاسيكو - آراء رابطة مشجعي ريال مدريد في فوز الملكي بالسوبر

صباح الكلاسيكو - آراء رابطة مشجعي ريال مدريد في فوز الملكي بالسوبر

صباح الكلاسيكو - رافاييل نادال أسطورة اسبانية

صباح الكلاسيكو - رافاييل نادال أسطورة اسبانية