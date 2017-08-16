إصابة فتاة بطلقات نارية على يد أبناء عمومتها في سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيبت فتاة بطلقات نارية متفرقة بالجسم على أيدِ أبناء عمومتها، اليوم الأربعاء، بسبب خلافات الجيرة بينهما، بناحية قرية قاو عيسى دائرة مركز طما، شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "مني.ع.ح"، 17 عامًا، طالبة وتقيم بناحية قاو عيسى، دائرة المركز، مصابة بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وآخر أسفل الركبة اليمنى، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

بسؤال إسلام عدلـي حميد، 20 عامًا، عامل، شقيق المصابة، اتهم "م.ر.م" وشقيقه "م"، أبناء عمومته، ويقيمان بذات الناحية بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقته، مما أدى لإصابتها، بسبب خلافات الجيرة.

أخطر اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، بالواقعة، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3422 إداري المركز لسنة 2017.