بالشروط.. فرص عمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

كتبت - نورا ممدوح :

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدًا الخميس ولمدة أسبوع، قبول طلبات العمل بشركة اتصالات بدولة الإمارات، بمهنة كاتب خدمة عملاء، براتب 4000 درهم (19 ألف جنيه مصري) شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخري.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يشترط في المتقدم للعمل بمهنة كاتب خدمة عملاء؛ الحصول علي مؤهل عالي، وخبرة عامين في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا، والسن لايزيد عن 32 سنة .

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن التقديم بالطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها جواز سفر ساري لمدة عام، وشهادة التخرج، والخبرة، والحالة العسكرية للذكور، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .