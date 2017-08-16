أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالشروط.. فرص عمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالشروط.. فرص عمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

11:13 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

بالشروط.. فرص عمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

كتبت - نورا ممدوح :

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدًا الخميس ولمدة أسبوع، قبول طلبات العمل بشركة اتصالات بدولة الإمارات، بمهنة كاتب خدمة عملاء، براتب 4000 درهم (19 ألف جنيه مصري) شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخري.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يشترط في المتقدم للعمل بمهنة كاتب خدمة عملاء؛ الحصول علي مؤهل عالي، وخبرة عامين في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا، والسن لايزيد عن 32 سنة .

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، أن التقديم بالطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها جواز سفر ساري لمدة عام، وشهادة التخرج، والخبرة، والحالة العسكرية للذكور، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير القوى العاملة يسلم 19 شخصًا عقود عمل برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

    أخبار

  • وزير القوى العاملة: الإفراج عن 6 عمال مصريين بالسودان

    أخبار

  • القوى العاملة: وقف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج وتوفيق أوضاع 3

    أخبار

  • اليوم.. وزير القوى العاملة يفتتح دورة الحوار الاجتماعي بالإسكندرية

    أخبار

إعلان

007db2997a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية

تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر

تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر

شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول

تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر

تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر