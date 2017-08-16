فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لليوم الثالث

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فتحت سلطات معبر رفح، أبواب المعبر بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، لمرور ثالث أفواج حجاج قطاع غزة المغادرين في طريقهم للأراضي المقدسة، عبر مطار القاهرة الدولي.

وقال مصدر مسؤول بإدارة معبر رفح، إن المعبر استقبل حافلتين تقلان عددا من الحجاج المسافرين، وجارٍ إنهاء أوراق سفرهم، كما استقبل المعبر عددا من أصحاب الحالات الإنسانية القادمين من قطاع غزة في طريقهم لمصر والخارج.

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وأضاف المصدر، أن المعبر فتح أبوابه أيضا أمام العابرين من الجانب المصري في طريقهم لقطاع غزة، ومن المقرر أن يستمر تشغيل المعبر حتى مساء الغد.