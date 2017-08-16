تحرير سائق «توك توك» من 4 خاطفين بعد احتجازه وسرقته بديروط

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كتب: محمد ممدوح

تمكنت مديرية أمن أسيوط من إطلاق سراح شخص وضبط 4 آخرين قاموا باحتجازه بمنطقة زراعات ناحية مركز ديروط، وسرقة التوك توك الذي يعمل عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص ويدعى "ع.س.ر." ـ 30عامًا وحاصل على مؤهل متوسط ومقيم بقرية صنبو بديروط، بقيام 4أشخاص باصطحاب المدعو "ع.ج.ا" ـ 17عاما ـ سائق توك توك ومقيم بذات الناحية لتوصيلهم ثم قاموا بخطفه وسرقته تحت تهديد السلاح داخل الزراعات بناحية قرية ببلاو بدائرة المركز، مستغلين تعطل التوك توك قيادته.

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بانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص والتحري، تم التقابل مع المبلغ الذي أرشد عن مكان احتجاز المجني عليه، وتم ضبط مرتكبي الواقعة وهم كلاً من ("ع.م.ع" ـ 18عامًا ـ عاطل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وعدد (6) طلقات ،"أ.ع.م" ـ 18عامًا ـ بدون عمل، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع، و"ر.ع.م" ـ 25 عامًا ـ عاطل، وبحوزته خزينة طبنجة فارغة، " هـ.ع.م" ـ 27 عامًا ـ بدون عمل) وجميعهم مقيمين بعزبة عبدالعليم التابعة لمركز ديروط.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة لاعتقادهم بأن المجني عليه لص لكثرة تردده عليهم أكثر من مرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.