أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

تحرير سائق «توك توك» من 4 خاطفين بعد احتجازه وسرقته بديروط

Google+ Print
تحرير سائق «توك توك» من 4 خاطفين بعد احتجازه وسرقته بديروط تحرير سائق «توك توك» من 4 خاطفين بعد احتجازه وسرقته بديروط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: محمد ممدوح

تمكنت مديرية أمن أسيوط من إطلاق سراح شخص وضبط 4 آخرين قاموا باحتجازه بمنطقة زراعات ناحية مركز ديروط، وسرقة التوك توك الذي يعمل عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

كان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بتلقيه بلاغًا من أحد الأشخاص ويدعى "ع.س.ر." ـ 30عامًا وحاصل على مؤهل متوسط ومقيم بقرية صنبو بديروط، بقيام 4أشخاص باصطحاب المدعو "ع.ج.ا" ـ 17عاما ـ سائق توك توك ومقيم بذات الناحية لتوصيلهم ثم قاموا بخطفه وسرقته تحت تهديد السلاح داخل الزراعات بناحية قرية ببلاو بدائرة المركز، مستغلين تعطل التوك توك قيادته.

شاهد أيضا

بانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص والتحري، تم التقابل مع المبلغ الذي أرشد عن مكان احتجاز المجني عليه، وتم ضبط مرتكبي الواقعة وهم كلاً من ("ع.م.ع" ـ 18عامًا ـ عاطل، وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وعدد (6) طلقات ،"أ.ع.م" ـ 18عامًا ـ بدون عمل، وبحوزته فرد رصاص محلي الصنع، و"ر.ع.م" ـ  25 عامًا ـ عاطل، وبحوزته خزينة طبنجة فارغة، " هـ.ع.م" ـ 27 عامًا ـ  بدون عمل) وجميعهم مقيمين بعزبة عبدالعليم التابعة لمركز ديروط.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة لاعتقادهم بأن المجني عليه لص لكثرة تردده عليهم أكثر من مرة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

إنبي: لا نقبل المزاد على لاعبينا.. والشامي في الزمالك رسميًا

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري