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الدولار يستقر عند 17.81 جنيها بالبنك المركزي

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الدولار يستقر عند 17.81 جنيها بالبنك المركزي الدولار يستقر عند 17.81 جنيها بالبنك المركزي

التحرير

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استقرت الدولار بالبنك المركزي اليوم الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية، حيث سجل 17.81 للبيع 17.71 للشراء. 

وسجل الدولار أعلى سعر بمصرف أبو ظبي الإسلامي 17.84 للبيع، و17.74 للشراء، بينما سجل أقل سعرا فى بنك الإسكندرية بـ 17.78 للبيع، و 17.68 للشراء.

فيما سجل بالمصرف المتحد والبنك العربي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ومصر إيران للتنمية: 17.80 للبيع و17.70 للشراء، وسجل الدولار ببنك البركة، والإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان 17.82 للبيع، و17.72 للشراء، بينما سجل الدولار ببنك عودة وبنك قناة السويس، والمشرق، وكريدى أجريكول، والتعمير والإسكان  17.81 جنيه للبيع، و17.71 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

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وانخفضت أيضًا أسعار صرف باقي العملات الأجنبية اليوم بشكل ملحوظ، وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل اليورو نحو 20.86 جنيه للبيع، ونحو 20.74 جنيه للشراء. 

الجنيه الإسترلينى نحو 22.90 جنيه للبيع، ونحو 22.77 جنيه للشراء، والفرنك السويسري سجل نحو 18.29 جنيه للبيع، ونحو 18.18 جنيه للشراء، واليوان الصيني سجل نحو 2.66 جنيه للبيع، ونحو 2.65 جنيه للشراء، والـ100 ين ياباني سجل نحو 16.09 جنيه للبيع، ونحو 15.99 جنيه للشراء.

 أسعار العملات العربية اليوم 

كما شهدت أسعار العملات العربية اليوم استقرارًا نسبيًا فى الأسعار وفقًا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزي، ليسجل الريال السعودي نحو 4.75 جنيه للبيع، و4.72 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي 58.61 للبيع، 59.01 جنيه للشراء، فيما سجل الدرهم الإماراتى 4.85 جنيه للبيع، و 4.82 جنيه للشراء.

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التحرير

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