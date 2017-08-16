«المحافظين» يطالب بتشكيل مجموعات وزارية على غرار المجموعة الاقتصادية لتحقيق التكامل

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قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أمين العاصمة بحزب المحافظين، إن قيام مجلس الوزراء بتشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية يُعد أمرا «محمودا» فى مواجهة الجزر الوزارية المنعزلة، وذلك من أجل تحقيق التكامل الوزارى القطاعى.

وأوضح الشافعى، فى تصريح له، أنه من الأوفق تشكيل مجموعات وزارية أخرى على هذا النمط، بحيث تختص كل مجموعة بقطاع محدد، ومثال على ذلك المجموعة الوزارية الخدمية والمجموعة الوزارية الإنتاجية، والمجموعه الوزارية للسياحه والآثار.

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وأشار أمين العاصمة بحزب المحافظين، إلى ضرورة أن تكون وزارة التنمية المحلية القاسم المشترك فى كل المجموعات الوزارية لتحقيق التواصل مع المحافظات وما تنتهى إليه كل مجموعة يعرض على مجلس الوزراء مجتمعا.

وتابع: «أما بالنسبة لاتخاذ القرارات الهامة والتى تخص المجتمع المصرى، فإن التوقيت المناسب يمثل أحد العناصر الأساسية لإنجاح وتنفيذ القرار أو التوجه أو الاقتراحات التى تصدر عن أى من السلطات أو المؤسسات أو الجهات أو الإعلام أو المفكرين أو المهتمين بشئون المجتمع، لأن المتلقى هو المستهدف، ومن ثم فإن قناعته وقبوله ورضاه ومشاركته يمثلون العناصر الأساسية التى تضمن وتعجل بالتنفيذ، وفى ذات الوقت تحصن المجتمع من الاضطرابات أو الاحتجاجات فى حالة عدم الرضا».