«الزراعة»: توافر 30 ألف رأس من الأضاحي بجمعيات الثروة الحيوانية

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي رؤوس الأضاحي المتبقية حتى الآن من جملة ما تم طرحه الأحد الماضي، حوالي 30 ألفا و56 رأسًا، منها حوالي 25 ألفًا و196 رأسًا من عجول الأبقار والجاموس، و4860 رأسًا من الأغنام، وذلك بجمعيات تنمية الثروة الحيوانية في 8 محافظات.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن جمعيات تنمية الثروة الحيوانية في محافظة الشرقية لا تزال لديها حتى الآن حوالي 11 ألفا و31 رأس من الأضاحي، وبمحافظة المنوفية 5026 رأس، ومحافظة الفيوم 2150 رأس، بينما المتبقي لدى جمعيات تنمية الثروة الحيوانية ببورسعيد 10945 رأس، والبحيرة 77 رأس.

وأوضح البيان ان جمعيات تنمية الثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية لديها حاليا حوالي 700 رأس، ومحافظة أسوان حوالي 94 رأس، ومحافظة السويس 33 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة الالتزام بالأسعار التي أعلنتها الوزارة وهي 50 جنيه سعر الكيلو قائم من العجول الجاموس، و55 جنيه للبقري، و60 جنيه للأغنام، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

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وقال وزير الزراعة إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للتعاون لمتابعة عمليات الحجر وتلقى شكاوى المواطنين، وغرف فرعية ونقاط اتصال بالمحافظات المتوافر بها الأضحيات، لإرشاد المواطنين بعناوين الجمعيات في كل محافظة، لافتاً إلى انه لن يسمح بأي تهاون في التلاعب بعمليات الطرح والبيع، أو عدم التيسير على المواطنين، كذلك ضمان وصول تلك الكميات للمواطنين وليس للتجار.

وأعلنت الوزارة عن تخصيص نقاط اتصال بكل محافظة ممثلة في مدير التعاون الزراعي بكل مديرية زراعة، للاستفسار حول عناوين تلك الجمعيات، أو أية شكاوى واستفسارات، ولمعرفة أقرب جمعية وهي كالتالي: محافظة الشرقية: 01004129971، محافظة المنوفية: 01094796737، محافظة بورسعيد: 01002445960، محافظة الفيوم: 01062387842، محافظة البحيرة: 01016420479، محافظة الإسكندرية: 01100703691، محافظة اسوان: 01228367905، والسويس: 01144750877.

كانت الوزارة قد أعلنت الأحد الماضي عن طرح 49 ألف و446 رأس من العجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز، من خلال 187 منفذ في 18 محافظة بأسعار مخفضة.