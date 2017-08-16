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سامح شكري يتوجه إلى روسيا لبحث عودة الرحلات

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سامح شكري يتوجه إلى روسيا لبحث عودة الرحلات سامح شكري يتوجه إلى روسيا لبحث عودة الرحلات

التحرير

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يعتزم وزير الخارجية سامح شكري، زيارة روسيا يومي 20-21 أغسطس، وذلك بحسب ما أعلنته السفارة المصرية في موسكو.

وقال مصدر في البعثة الدبلوماسية المصرية، اليوم الأربعاء: إن "الوزير شكري ينوي زيارة العاصمة الروسية في 20-21 أغسطس، ومن المتوقع أن يجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف"، وفقًا لـ"تاس".

وأضاف "المصدر" أن شكري سيلتقي كذلك مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دنيس مانتوروف.

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يذكر أن مباحثات شكري في موسكو ستتركز على قضية أمن الرحلات الجوية بين روسيا ومصر.

جدير بالذكر أن روسيا علقَت الرحلات الجوية المباشرة مع بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" في الجو، فوق منطقة شمالي سيناء جراء انفجار قنبلة وضعت على متنها. 

 

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