مواطنون عن ارتفاع الأسعار: تكاسل الناس وأجهزة الدولة السبب

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استنكر عدد من المواطنين، ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، متسائلين عن سبب غياب الأجهزة الرقابية في ضبط الأسعار ومراقبة التجار.

وقال أحد المواطنين، خلال برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc": "فين قائمة الأسعار اللي كانت بتتعرض في التليفزيون والنشرة والمواطن يبلغ على الرقم الساخن لو الأسعار مختلفة؟ تكاسل المواطن وأجهزة الدولة سبب ارتفاع الأسعار ولسه هتزيد أكتر وأكتر".

وأضافت مواطنة أخرى: "المانجا بـ 15 و20 جنيها مستحيل هناكلها طبعا، وعشان تعمل وجبة بتحتاج 200 جنيه، هنعيش ازاي ونأكل عيالنا منين؟".

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واستكمل آخر: "حرام الطماطم تبقى بـ7 جنيهات، فيه تجار بيستغلوا الموجة وبيزودوا الأسعار، رغم أن الدولار بيهبط لسه الأسعار بتزيد".