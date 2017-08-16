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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

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طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التفاضل والتكامل

التحرير

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يواصل طلاب الثانوية العامة لليوم الخامس على التوالي، أداء امتحانات الدور الثاني، حيث يؤدي طلاب شعبة الرياضيات، اختبار التفاضل والتكامل، اليوم الأربعاء. 

وقال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات وصل 4 آلاف و708 طلاب.

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وأوضح أن فريق الغش الإلكتروني بغرفة عمليات الوزارة يواصل نجاحه في التصدي لأية محاولات غش، من شأنها تعكير صفو الامتحانات، كما أن هناك تقييمًا مستمرًا لرؤساء اللجان والمراقبين.

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التحرير

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