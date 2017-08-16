«حجاج عبد العظيم».. ضحى بوظيفته حبًا في الفن ولهذا السبب لم يحلم بالبطولة

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أدواره المساعدة لم تجعل منه مجرد "سنّيد" لشخصيات نمطية التصقت به، بل إنه وكما يرى نفسه "لاعيب في منطقته" يدرك حجم موهبته والأدوار التي تتلاءم معها، ولا يطمح في المزيد، لذا تمكن من ترك بصمة واضحة لدى الجمهور، ليست أقل من تلك التي يتركها نجوم الصف الأول.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 12 معلومة عن الفنان حجاج عبد العظيم.

1- اسمه بالكامل حجاج عبد العظيم إسماعيل.

2- ولد في مدينة الإسكندرية، يوم 16 أغسطس 1960.

3- تخرج في معهد إعداد الفنيين، قسم بناء السفن بالإسكندرية.

4- عمل لفترة في وظيفة بمدينة السويس ولكنه تركها حبا في التمثيل رغم مكاسبها المادية، وعن ذلك قال: "لو كنت استمريت في الوظيفة دي كان زماني حاجة تانية لكني ضحيت واخترت التمثيل".

5- اختاره المخرج محمد أباظة للمشاركة في مسلسل بإمارة عجمان، بعنوان "أبرياء ولكن"، مع شكري سرحان والفنانة شويكار، وكان ذلك بداية دخوله في عالم التمثيل.

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6- تعتبر انطلاقته الفنية الحقيقية من مسلسل "ليالي الحلمية" الذي شارك في جميع أجزائه مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ، حيث قدم شخصية الخفير "بهروز"، وتمكن من إثبات موهبته، مما دفع الكاتب أسامة أنور عكاشة إلى منحه مشاهد إضافية في الأجزاء التالية.

7- أكد أن الفنان الكبير صلاح السعدني وقف إلى جانبه في بداية مشواره الفنية، وساعده كثيرا في دور "بهروز" بمسلسل "ليالي الحلمية"، لذا يعتبره أستاذه، على حد قوله في برنامج "بالألوان الطبيعية".

8- شارك في عدد كبير من العروض المسرحية مثل: "مراتي زعيمة عصابة، حكيم عيون، الجميلة والوحشين، حمري جمري، أنا مين فيهم، تلامذه آخر زمن"، وغيرها كثير.

9- وصف نفسه على المسرح بأنه "لاعب بينزل يصحصح الصالة قبل دخول النجم"، وتابع: "أنا عارف حجمي ومش مجنون ولكل نجم مقامه ومنطقته زي ما أنا ليا منطقتي".

10- حينما سُئل عن سبب عدم ترشيحه حتى الآن في دور بطولة أجاب: "أنا لما أعمل بطل مين يعمل حجاج عبد العظيم؟.. لم أحلم بدور البطولة إطلاقا ولا حتى إني أكون عادل إمام، لكن حلمت إني أكون حجاج عبد العظيم بنفس اللي وصلتله دلوقتي".

11- من أبرز أعماله السينمائية: "محامي خلع، الأفوكاتو، عايز حقي، الرجل الغامض بسلامته، خلطة فوزية، كباريه، الأولة في الغرام، مهمة صعبة، 90 دقيقة، عليا الطرب بالتلاتة، عبده مواسم، درس خصوصي، الناظر، عيال حبيبة، فرحان ملازم آدم"، وغيرها كثير من الأفلام.

12- متزوج ولديه ابن يدعى "خالد" خريج معهد الفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج، ويعمل في مجال الفن، وابنة تدعى "دنيا"، خريجة كلية الإعلام وتعمل في مجال تقديم البرامج الإذاعية.