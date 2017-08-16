تفاصيل أزمة أجبرت فنان مصري عالمي على الإعتذار لـ«تامر حسني»

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فجر الفنان المصري العالمي سيد بدرية مفاجأة مدوية، بإعلانه أن المطرب تامر حسني اشترى البصمة الأسمنتية من المسرح الصيني في هوليوود، خلال مقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن البصمة ليست مهداة من المسرح الصيني للمطرب الشاب مثلما زعم الأخير، وإنما قام بشرائها بأمواله بالاتفاق مع شركته ويقصد مجلة إنيجما".

اعتذار سيد بدرية

يبدوا أن "بدرية " لم يكن يعلم حجم جماهيرية تامر حسني، فتعرض للكثير من الهجوم من قبل محبى "نجم الجيل"، ولم يجد "بدرية"، مفرا سوي أن يعتذر له، معربًا عن اندهاشه من عدد الشباب المحبين لتامر حسني والذين لاموه على انتقاده له فيما يخص وضع بصمته أمام المسرح الصيني في هوليوود، مؤكدًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه لم ير بصمة تامر حسني بالفعل، لكن ربما أنها مازالت تحت التجهيز حتى الآن، وتأسف لجماهير تامر حسني وأكد أنه لم يقصد التشكيك في تامر حسني عندما لم يجد البصمة أمام المسرح الصيني.

وتابع: "آسف لأنني لم أوضح أن البصمة ربما يتنظرون أن تجف لكي يتم وضعها، لم أقصد التشكيك في تامر حسني".

واختتم كلامه قائلًا: "أوعدكم ألا أتحدث عن أي شيء في مصر لأنكم تتعاملون مع الأمور بغل والكثير من السباب... أنا مخطئ، ذهبت ولم أرها، ربما لأن الشمس كانت ضاربة في".

عمر خورشيد ينصف «بدرية»

بعد الهجوم العنيف على "بدرية" من محبي تامر حسني، الذين وصفوه بالكومبارس، أعلن الممثل عمر خورشيد دعمه للفنان سيد بدرية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" مؤكدًا أنه لم يكن كومبارس، وأنه عمل بالعديد من الأفلام الأمريكية في هوليوود، إضافة إلى تقديمه لأفلام من بطولته.

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وأشار عمر خورشيد إلى أن سيد بدرية هو شرف للمصريين جميعا، لأنه عمل في أشياء كثيرة لكي ينفق على عائلته، وسافر للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن كان لديه حلم لم يستطع تحقيقه بمصر، ولم يستسلم ونجح في ذلك.

وأضاف عمرو خورشيد أن سيد بدرية كافح وسافر للدراسة، وعمل حتى أصبح أكبر ممثل مصري في أمريكا يستعينون به في أي دور عربي، وأصدقاؤه من كبار نجوم هوليوود.

واختتم عمر خورشيد حديثه قائلا إن سيد بدرية لم يكن كومبارس، ولم يشعر بالغيرة من أحد كما يعتقد معجبو تامر حسني، فهو نجم ويحب مصر ويشعر بالغيرة على وطنه.

«رد فعل» تامر حسني

أعرب بعدها تامر حسني عن قبوله اعتذار "بدرية"، حيث قام بإعادة نشر مقطف فيديو اعتذار "بدرية"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وعلق قائلًا: "الأستاذ سيد بدرية ممثل مصرى بالخارج، عمل فيديو هاجمنى فيه، وجريدة نشرته دون أى تأكد من صحة الخبر أو الفيديو، ودلوقتى لما عرف إن البصمة بتاخد وقت عشان تتحط اعتذر بكل شجاعة قدام كل الدنيا وأنا قبلت اعتذارك".

وتابع: "بس كان نفسى تفرح لابن بلدك على الإنجاز التاريخى اللى فى حق مصر والعرب، وعلى فكرة أنا أصلاً بحبك.. ربنا يكرمك".