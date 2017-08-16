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رئيسة تايوان تعتذر لمواطنيها عن انقطاع التيار الكهربائي

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مصراوي Masrawy

رئيسة تايوان تعتذر لمواطنيها عن انقطاع التيار الكهربائي

11:15 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

رئيسة تايوان تعتذر لمواطنيها عن انقطاع التيار الكهربائي

الرئيسة التايوانية تساي إينج وين

تايبيه (د ب أ)
اعتذرت الرئيسة التايوانية تساي إينج وين اليوم الأربعاء عن انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في أنحاء البلاد أمس، وتعهدت بإعادة النظر في وضع الكهرباء بالجزيرة بهدف تأمين استقرار النظام.

وقالت في اجتماع للجنة الدائمة المركزية لحزبها التقدمي الديمقراطي الحاكم، في تايبيه، :"أعتذر، نيابة عن إدارتي، بشدة عن الإزعاج والقلق الذي حدث. ما كان ليحدث هذا الأمر".

وكانت الانقطاعات الواسعة قد حدثت أمس واستمرت لساعات نتيجة عطل في محطة كهرباء تاتان، بمقاطعة تاويوان، وهي أكبر منشأة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في تايوان.

وقد أثر العطل، الناجم عن خطأ بشري، على إمدادات تقدر بـ65ر4 مليون كيلوواط من الكهرباء لنحو 68ر6 مليون منزل في 17 مدينة ومقاطعة على البر الرئيسي لتايوان.

ودعت تساي إلى مراجعة شاملة "لأنظمة إمدادات الطاقة الهشة" في البلاد.

وعلى إثر الانقطاعات، تقدم وزير الشؤون الاقتصادية لي تشيه-كونج باستقالته أمس.

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