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معهد ناصر يستضيف خبيرًا بريطانياً في أمراض القلب.. السبت المقبل

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مصراوي Masrawy

معهد ناصر يستضيف خبيرًا بريطانياً في أمراض القلب.. السبت المقبل

11:10 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

معهد ناصر يستضيف خبيرًا بريطانياً في أمراض القلب.. السبت المقبل

معهد ناصر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استضافة الخبير البريطاني kumaran rajappan، استشارى كهروفسيولوجية القلب والمنظمات الصناعية بمستشفى " أوكسفورد"؛ لعلاج عدد من الحالات يوم السبت المقبل بمستشفى معهد ناصر.

يأتي ذلك في إطار برنامج وزارة الصحة والسكان لاستضافة الخبراء الدوليين لمناظرة وعلاج المواطنين بدلًا عن العلاج بالخارج.

وأوضح الدكتور أحمد محي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن الخبير سيجري الفحوصات والعمليات باستخدام أحدث جهاز ثلاثي الأبعاد لعلاج اضطرابات القلب الأذينية والبطينية، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بالعديد من الخدمات منها تركيب المنظمات الأحادية والثنائية لعلاج بطئ نبض القلب، وتركيب المنظمات الثلاثية لعلاج ضعف عضلة القلب.

وأضاف "القاصد" أنه من ضمن عمل الجهاز المشار إليه تركيب المنظمات قاطع الارتعاش لعلاج تسارع النبض والارتجاف البطيني الذي يؤدي لتوقف عضلة القلب، بالإضافة لعلاج تسارع ضربات القلب الاذينية بالتردد الحراري باستخدام جهاز كهروفسيولوجية القلب ثلاثي الابعاد وتركيب جهاز غلق الاذين الأيسر عند مرضى الذبذبة الاذينية لمنع حدوث الجلطة المخية.

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