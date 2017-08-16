الزراعة: 30 ألف رأس أضحية متبقية بجمعيات الثروة الحيوانية في 8 محافظات

القاهرة - أ ش أ:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي رؤوس الأضاحي المتبقية حتى الآن من جملة ما تم طرحه الأحد الماضي 30 ألفا و56 رأسا، منها حوالي 25 ألفا و196 رأسا من عجول الأبقار والجاموس، و4860 رأسا من الأغنام بجمعيات تنمية الثروة الحيوانية في 8 محافظات.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن جمعيات تنمية الثروة الحيوانية في محافظة الشرقية لازال لديها حتى الآن حوالي 11 ألفا و31 رأسا من الأضاحي، وبمحافظة المنوفية 5026 رأسا، ومحافظة الفيوم 2150 رأسا، بينما المتبقي لدى جمعيات تنمية الثروة الحيوانية ببورسعيد 10 آلاف و 945 رأسا، والبحيرة 77 رأسا.

وأوضح البيان أن جمعيات تنمية الثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية لديها حاليا حوالي 700 رأس، ومحافظة أسوان حوالي 94 رأسا، ومحافظة السويس 33 رأسا من الأبقار والجاموس والأغنام.

من جانبه، شدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة الالتزام بالأسعار التي أعلنتها الوزارة وهي 50 جنيها سعر الكيلو قائم من العجول الجاموس، و55 جنيها للبقري، و60 جنيها للأغنام، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال وزير الزراعة إنه تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للتعاون لمتابعة عمليات الحجر وتلقي شكاوى المواطنين، وغرف فرعية ونقاط اتصال بالمحافظات المتوافر بها الأضحيات، لإرشاد المواطنين بعناوين الجمعيات في كل محافظة، لافتا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في التلاعب بعمليات الطرح والبيع، أوعدم التيسير على المواطنين، وضمان وصول تلك الكميات للمواطنين وليس للتجار.

وخصصت الوزارة نقاط اتصال بكل محافظة ممثلة في مدير التعاون الزراعي بكل مديرية زراعة، للاستفسار حول عناوين تلك الجمعيات، أو أية شكاوى واستفسارات، ولمعرفة أقرب جمعية وهي كالتالي: محافظة الشرقية: 01004129971، محافظة المنوفية: 01094796737، محافظة بورسعيد: 01002445960، محافظة الفيوم: 01062387842، محافظة البحيرة: 01016420479، محافظة الإسكندرية: 01100703691، محافظة اسوان: 01228367905، والسويس: 01144750877.

وكانت الوزارة قد أعلنت الأحد الماضي طرح 49 ألفا و446 رأسا من العجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز، من خلال 187 منفذا في 18 محافظة بأسعار مخفضة.