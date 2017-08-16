الكلاسيكو.. برشلونة يبحث عن الريمونتادا في إياب السوبر الإسباني

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يحتضن ملعب سناتياجو بيرنابيو اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ11 مساءً، الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في لقاء الإياب من السوبر الإسباني وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب في ملعب الكامب نو بفوز الملكي بنتيجة 3-1.

وسيفتقد ريال مدريد اليوم خدمات لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تعرض للطرد في لقاء الذهاب وسيغيب عن 5 مباريات بسبب دفعه لحكم المباراة عقب إشهاره البطاقة الحمراء في وجهه.

المؤتمر الصحفي

أوضح زيدان في المؤتمر الصحفي بأن عقوبة رونالدو مبالغ فيها، مطالبًا لاعبيه بتذكر فترة الإعداد في الولايات المتحدة والتي مكنتهم من الفوز في السوبر الأوروبي على مانشستر يونايتد وفي لقاء الذهاب في السوبر الإسباني.

وأشار زيدان إلى سعادته بشكل عام عما قدمه الفريق حتى الأن، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الموسم طويل والفريق لا يزال بحاجة كبيرة إلى العمل الجاد، وعلى الرغم م من فوزه فريقه في الذهاب بنتيجة 3-1، إلا أن المدرب الفرنسي رفض استبعاد قدرة برشلونة على العودة في المباراة.

وأكد المدرب الفرنسي أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم مطالبًا لاعبيه باللعب بصورة جيدة والتركيز خاصة أن برشلونة قادر على التسبب في إزعاج الريال في أي لحظة.

وبدوره اتفق مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي مع نظيره زيدان بالتأكيد على أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، وأوضح فالفيردي بأن برشلونة لا يزال يؤمن بقدرته على الفوز باللقب في ملعب البيرنابيو.

وأضاف فالفيردي بأن برشلونة لن يستسلم ويتوجب على لاعبيه خلق الفرص خاصة أن ريال مدريد يمتلك الأفضلية الأن وسيركز بشكل كبير على الهجمات المرتدة وعلى لاعبيه الاستعداد لمواجهتهم جيدًا.

التاريخ

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تواجه ريال مدريد وبرشلونة تاريخيًا في السوبر الإسباني 6 مرات من قبل، ولم تحدث وأن تغلب فريق على ملعب الأخر في لقاء سوى مرة واحدة، وذلك في عام 1990 عندما فاز الريال في الكامب نو بهدف نظيف ذهابًا وفاز في الإياب في البيرنابيو بنتيجة 4-1.

وبشكل عام توج ريال مدريد بالسوبر الإسباني على حساب برشلونة 5 مرات أعوام 1988 و1990 و1993 و1997 و2012، بينما توج البرسا باللقب على حساب الفريق الملكي مرة واحدة في عام 2011.

ويمتلك برشلونة في رصيده 12 لقب في السوبر الإسباني وحل وصيفًا 9 مرات، بينما توج الريال باللقب 9 مرات وحل وصيفًا 5 مرات من قبل.

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كما كان كريستيانو رونالدو وفيًا لعادته في الكامب نو من خلال التسجيل في شباك برشلونة، يأمل عشاق البرسا أن يكون ليونيل ميسي في الموعد في ملعبه المفضل سانتياجو بيرنابيو.

ولعب كريستيانو رونالدو 14 مباراة أمام برشلونة على ملعب الكامب نو نجح خلالها في تسجيل 11 هدف، بينما خاض ميسي 16 مباراة أمام ريال مدريد على ملعب الكامب نو اكتفى خلالها بتسجيل 10 أهداف.

وعلى ملعب البيرنابيو، خاض رونالدو 13 مباراة برشلونة سجل خلالها 5 أهداف فقط، بينما لعب ميسي أمام ريال مدريد 17 مباراة سجل خلالها 14 هدف، وذلك وفقًا لإحصائيات موقع "سكواكا"